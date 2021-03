Off-White et l’activiste Trinice McNally lancent «  Je soutiens les femmes noires  » – WWD

Le fondateur et directeur créatif d’Off-White, Virgil Abloh, a présenté aujourd’hui le prochain épisode de son message d’intérêt trimestriel avec «Je soutiens les femmes noires», aux soins de Trinice McNally.

Abloh a lancé le PSA avec «Je soutiens les jeunes entreprises noires» en 2020, suivi de «Je soutiens les jeunes femmes nigérianes». Le dernier opus de McNally, organisatrice, éducatrice, militante et défenseure des droits des étudiants, se compose de deux parties: une campagne militante et une collecte de fonds pour l’école Black Women Radicals ‘School for Black Feminist Politics, fondée par Jaimee Swift. Black Women Radicals est une organisation de défense des féministes noires enracinée dans les féminismes et les féminismes noirs intersectionnels et transnationaux.

McNally et les femmes noires dirigeantes de toutes les identités, y compris Swift, Juju Bae, Aja Taylor, Keri Gray, OnRaé LaTeal, Brianna Gibson, Toni-Michelle Williams, Paris Hatcher et Tiara Gendi font face à la campagne de militants «Je soutiens les femmes noires» photographiée par Kennedi Charretier. Off-White s’associera également avec chaque leader sur des webinaires et des tables rondes, en partenariat avec la plateforme de tradition orale Black Discourse.

Off-White est également un partenaire dans la collecte de fonds pour l’effort des Black Women Radicals visant à créer un espace physique et / ou un camp d’été à Washington, DC, pour la School for Black Feminist Politics, un programme de Black Women Radicals. Off-White a fait un don pour financer l’école, qui accueillera des conférences et des séminaires dirigés par les femmes impliquées dans «Je soutiens les femmes noires».

«J’ai fondé Off-White pour être une plate-forme pour amplifier diverses voix et talents et pour aider à lutter contre l’oppression systémique des Noirs», a déclaré Abloh. «Je suis fier qu’Off-White ait pu créer ‘I Support Black Women’ avec Trinice McNally. Elle et les neuf autres femmes de notre communauté que nous mettrons en vedette dans notre campagne d’activistes ce trimestre font preuve d’une énorme détermination dans leur soutien aux femmes noires chaque jour. C’est une source d’inspiration de leur rendre hommage dans notre programme trimestriel pour compenser l’oppression auxquelles les femmes et les hommes noirs sont confrontés, en amplifiant les voix des Noirs et d’autres voix sous-représentées.

Abloh et McNally sont devenus amis sur Instagram et ont mis en place cette campagne pour soutenir diverses femmes noires qui mènent des efforts de changement social dans les domaines de l’art, de l’éducation, de la spiritualité et de la mode.

«Je soutiens les femmes noires» vise à amplifier les voix des organisatrices noires sur leur travail, leur résilience et leurs valeurs », a expliqué McNally. «Ceci, combiné au lien inhérent des Noirs à la mode, aux arts et à la culture, est ce qui a conduit à l’idée.»