Offbeet Media Group acquiert la marque de contenu numérique 101India

La société de contenu et de marketing Offbeet Media Group a annoncé l’acquisition de la marque de contenu numérique destinée aux jeunes 101India. Avec cette acquisition, la bibliothèque de contenu de 101India, ses plateformes numériques et sociales feront partie d’Offbeet Media Group. L’accord marque l’entrée de la société dans l’espace des médias grand public, car elle vise à créer un contenu qui résonne avec l’Inde urbaine et populaire. De plus, le groupe prévoit d’élargir ses services et d’étendre son portefeuille pour multiplier par 10 au cours des deux prochaines années, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Selon Jaideep Singh, fondateur d’Offbeet Media Group, 101India s’inscrit dans la stratégie et la réflexion de base du groupe. Grâce à ce nouvel ajout, le groupe dispose désormais d’une plate-forme et d’une marque pour se connecter directement avec le public. « Malgré la deuxième vague de covid, nous avons déjà fait le double du chiffre d’affaires de l’année dernière au cours des quatre premiers mois de cette année. Notre direction et notre équipe de base sont nos plus grands atouts, et ensemble, nous construisons la première société de contenu entièrement diversifiée en Inde travaillant à travers les marques, le gouvernement, l’OTT, le contenu grand public, et nous sommes également prêts pour l’avenir avec nos étapes dans le contenu VR », a ajouté Singh. .

En plus d’étendre les adresses IP existantes de 101 India, la société envisage quatre nouveaux lancements linguistiques au cours des six prochains mois, alors qu’il existe une liste existante d’émissions de fiction et de non-fiction sous la bannière 101 originaux pour s’associer aux services OTT. en Inde. La société prévoit également de commercialiser des adresses IP de tentes centrées sur l’Inde pour une distribution mondiale avec peu de discussions en cours, a-t-elle déclaré dans un communiqué officiel. Il est également en pourparlers avancés avec quatre marques à venir en tant que partenaires stratégiques, a ajouté le communiqué.

« 101Inde et notre ADN de contenu sont les mêmes. Dans le monde des histoires, un endroit comme 101 nous permet de raconter les histoires de la culture, de la sous-culture et de la contre-culture à travers le sous-continent indien. Avec 101India, l’idée est de repousser les limites de la façon dont vous racontez une histoire et de donner carte blanche à notre équipe de conteurs afin que nous puissions créer un univers où les histoires peuvent circuler librement », Bhavya Nidhi Sharma, directeur de la création, Offbeet Media Group , déclaré.

