Offchain Labs, valorisé 1,2 milliard de dollars | Invezz

Offchain Labs, la société à l’origine de la solution de mise à l’échelle de la couche 2 Arbitrum One, a levé 120 millions de dollars de financement de série B dirigé par Lightspeed Venture Partners, ont-ils rapporté mardi dans un communiqué de presse. Offchain a ajouté qu’ils valaient 1,2 milliard de dollars après ce tour de table, qui comprenait Ribbit Capital, Redpoint Ventures, Mark Cuban, Polychain Capital, Pantera Capital, Alameda Research et d’autres investisseurs de premier plan. Le financement sera utilisé pour développer des solutions à plus grande échelle pour Ethereum (ETH / USD).

Arbitrum One permet aux utilisateurs d’Ethereum d’effectuer des transactions avec des frais très bas

Arbitrum One est une solution de couche 2 conviviale pour les développeurs pour le réseau Ethereum avec un vaste écosystème de support. Depuis sa version bêta pour les développeurs au printemps de cette année, plus de 350 projets se sont inscrits pour accéder à la plate-forme, minimisant les frais de transaction payés par les utilisateurs d’Ethereum. La plate-forme a été construite en réponse à un besoin urgent de faire évoluer la crypto avec la deuxième capitalisation boursière la plus élevée sans compromettre sa sécurité en tant que couche de base.

Amy Wu, partenaire de Lightspeed, a commenté :

« Nous avons eu le plaisir de travailler en étroite collaboration avec Steven, Ed et Harry. Leur dévouement envers la communauté des développeurs Ethereum est sans égal et ils ont le produit d’évolutivité le meilleur et le plus simple. C’est pourquoi plus de 400 projets ont choisi de se lancer avec Arbitrum, dont Reddit.

Steven Goldfeder, co-fondateur et PDG d’Offchain Labs, a ajouté :

«Nous sommes ravis de nous associer à nos investisseurs qui comprennent l’importance de faire évoluer Ethereum et de faire connaître l’écosystème Ethereum aux masses. L’énorme soutien que nous avons vu de la part des développeurs du monde entier valide notre mission d’être les premiers à marier le monde de la FinTech et de Defi. »

Reddit a choisi Arbitrum comme solution de mise à l’échelle pour son système de points de communauté basé sur Ethereum. À l’époque, un administrateur de Reddit a déclaré :

« Arbitrum prend en charge les mêmes contrats intelligents Solidity et la même chaîne d’outils qu’Ethereum. Les développeurs peuvent lancer des applications en plus des Community Points sur ce réseau aussi facilement que sur Ethereum.

Avec le support EVM, les projets peuvent être déployés sans changer le code du contrat. Le réseau principal Arbitrum One d’Offchain Labs est devenu accessible au public le 31 août.

