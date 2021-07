Offensive des talibans : impact sur la région proche

L’offensive du nord, qui a débuté le 1er mai 2021, souligne la stratégie des talibans consistant à mener le combat directement sur le territoire du pouvoir d’élite afghan – les courtiers.

Par le colonel Ronnie Rajkumar,

L’Afghanistan risque un effondrement total alors que les talibans ont réalisé des gains spectaculaires dans le noyau traditionnel de la base du pouvoir du gouvernement afghan dans les provinces du nord tout en s’emparant de larges pans du pays contre une ANDSF chancelante qui semble avoir perdu la cohésion d’un combat force et, dans de nombreuses rencontres rapportées, la volonté de se battre. Au total (sur 407 districts dans tout l’Afghanistan), selon une analyse en temps réel d’un analyste réputé, au 5 juillet 2021, les talibans contrôlent 195 districts et en contestent 129 tandis que le contrôle du gouvernement s’élève à 75 districts.

L’offensive du nord, qui a débuté le 1er mai 2021, souligne la stratégie des talibans consistant à porter le combat directement sur le territoire du pouvoir d’élite afghan – les courtiers. Si les talibans peuvent refuser au gouvernement afghan leur bastion du pouvoir au nord, la bataille d’Afghanistan est effectivement perdue. Et si le Nord est perdu, et dans l’état actuel des choses, le gouvernement sera incapable de conserver son emprise ténue sur le terrain démographique, militaire et territorial à l’Est, à l’Ouest, au Sud ou au Centre de l’Afghanistan. Cela déclenchera un effet domino, les talibans prenant successivement le contrôle de la population et de l’espace non gouverné à l’est, à l’ouest et au sud et se déployant pour assiéger Kaboul. Selon les informations reçues de Kaboul, l’Inde a fermé trois de ses cinq consulats et a maintenant commencé l’évacuation des citoyens indiens d’Afghanistan. La carte ci-dessous montre l’état actuel et en cours de la bataille pour les sept provinces du Nord (OUEST à EST) – Badghis (06 des 07 districts sous contrôle Talib), Faryab, Jawzjan, Balkh, Kunduz (06 des 07 districts), Takhar ( 14 des 17 districts) et Badakhshan (26 des 28 districts). Cinq capitales provinciales de Badghis, Faryab, Kunduz, Takhar et Badakhshan sont directement menacées par des assauts répétés des talibans : –

Une victoire des talibans en Afghanistan, avec le retrait dégradant d’une puissance mondiale épuisée des États-Unis – de l’OTAN et l’effondrement du gouvernement afghan démocratiquement institué, élèvera ce groupe au statut de « héros régional » pour les VEO (Organisation extrémiste violente) et sera un phare pour une vague d’extrémisme islamique et d’expansion dans les pays limitrophes de l’Afghanistan et, peut-être, au-delà.

L’Asie centrale est le troisième plus grand point d’origine des combattants étrangers djihadistes salafistes pour la conflagration en Irak et en Syrie avec plus de 4 000 combattants qui ont rejoint le conflit depuis 2012. Bien que l’Asie centrale représente moins de 05% des musulmans dans le monde, 20% de tous les combattants étrangers sont originaires de cette région. Le président Vladimir Poutine a déclaré que pas moins de 7 000 combattants avaient rejoint les rangs de l’État islamique. Alors que de nombreux Centrasiatiques s’alignent sur l’EI, ils combattent également aux côtés de l’AQ – groupe affilié al – Front al-Nosra, Kaish al – Mujahideen wal – Ansar, Jamaat Sabri (principalement un groupe ouzbek) et Imam Bukhari Jamaat (également un groupe ouzbek) et représentent un petit pourcentage des VEO tchétchènes dirigés par le Caucase. L’Asie centrale et la Russie craignent le retour de ces djihadistes du Levant qui a le potentiel explosif d’exacerber les menaces existantes du MIO (Mouvement islamique d’Ouzbékistan) et de l’ETIM (Mouvement islamique du Turkestan oriental) tous deux liés à l’AQ, l’EI et le Talibans. La Russie est préoccupée par son ventre mou constitué des anciennes républiques soviétiques du Turkménistan, de l’Ouzbékistan, du Tadjikistan et plus en profondeur, du Kazakhstan et du Kirghizistan, et du débordement de la talibanisation et de la radicalisation compte tenu des lignes floues d’ethnicité et de religion entre ces pays et l’Afghanistan . La Russie dispose d’un mécanisme de défense sous la forme de l’OTSC (Organisation du traité de sécurité collective) qui comprend le Tadjikistan, le Kazakhstan, le Kirghizistan, l’Arménie et la Biélorussie mais exclut l’Ouzbékistan (retiré en 2012) et le Turkménistan. Il existe également une Force collective de réaction rapide chargée des opérations antiterroristes. Ces organisations restent largement non testées à ce jour. La Russie dispose d’une base militaire permanente au Tadjikistan avec le déploiement de la 201 Motor Rifle Division (environ 7 000 soldats et 90 AFV) et mène de fréquents exercices anti-infiltration / anti-terroriste avec les Tadjiks le long de l’IB Afghanistan-Tadjikistan.

La Chine a été parmi les premières à reconnaître les implications d’une fusion des VEO islamiques et des Ouïghours du Xinjiang. La Chine partage un IB de 76 km avec l’Afghanistan le long du corridor stratégique du Badakhshan (Tadjikistan au NORD, Xinjiang chinois à l’EST et Gilgit pakistanais au SUD) et de nombreux rapports ont émergé depuis 2017 d’une base militaire chinoise construite dans ce corridor. Sur cette exposition, les Chinois ont affirmé qu’ils s’entraînaient avec les forces de sécurité afghanes dans des opérations anti-terroristes – un fait ni nié ni reconnu par les Afghans. Les Chinois ont également une base au Tadjikistan à travers l’IB Afghanistan – Tadjikistan et il est évident que les Chinois ont une présence militaire importante dans la région et sont, sans aucun doute, actifs dans le couloir du Badakhshan.

L’Iran est une grande puissance régionale et une nation chiite. Téhéran craint les VEO sunnites purs et durs comme l’EI, mais a trouvé une sorte de compromis avec les talibans qu’ils considèrent comme l’acteur émergent en Afghanistan. Depuis 2009, des rapports font fréquemment état de la découverte de munitions et d’armes lourdes de fabrication iranienne dans l’arsenal des talibans. L’Iran est un conduit de transit principal pour les stupéfiants illicites de l’Afghanistan avec, comme le disent les rapports, la complicité du CGRI. L’ONUDC estime que 60 % de l’héroïne et de la morphine afghanes transitent par l’Iran. L’Iran a recruté des jeunes Hazara (minorité chiite d’Afghanistan), issus à la fois de la communauté d’immigrants afghans vivant en Iran et d’Afghanistan, pour se battre en Syrie afin de soutenir le régime du président Basher Assad et, connu sous le nom de « brigade Fatemiyoun » , ont acquis une expérience de combat considérable dans des batailles avec l’EI. Cette force (dont 2 500 sont rentrées en Afghanistan en 2018) est une arme potentiellement puissante pour combattre l’EI (K) et les talibans en cas d’urgence.

La réforme du TTP (Tahrik I – Taliban Pakistan), une organisation qui chapeaute un certain nombre de VEO islamistes pour inclure AQ et ISIS, a suscité de graves inquiétudes au Pakistan. Le Pakistan perd rapidement son influence sur les talibans, car avec davantage de gains territoriaux de jour en jour et l’absence de puissance aérienne américaine / OTAN et de capacités C4I, les talibans n’ont pas besoin de sanctuaires transfrontaliers et de zones de rassemblement au Pakistan. Des rapports indiquent que le Pakistan a appelé les talibans à apporter leur soutien contre un nouvel agenda de violence dans la région des FATA et, probablement, dans la région des Baloutches, où des ressources vitales du CPEC chinois sont déployées. Cependant, le Pakistan peut jouer un rôle vital pour instaurer la paix et la stabilité en contribuant positivement au processus de paix afghan.

La plus grande menace qu’une victoire des talibans puisse faire peser sur la région est un retour au rêve des jihadistes islamistes d’un État du Khorasan. Le terme s’est recentré après la création de l’État islamique de la province du Khorasan, IS (K), en 2014 basé dans les badlands de la province de Nangarhar en Afghanistan près de la région de Tora Bora de la renommée de Ben Laden. Historiquement, le Khorasan englobe l’Iran moderne, l’Asie centrale, le Caucase, l’Afrique du Nord, le Moyen-Orient, l’Afghanistan, le Pakistan et l’Inde. Certaines de ces régions sont déjà en conflit avec des ramifications/affiliés/franchises régionales d’AQ et d’ISIS. Veuillez consulter la carte ci-dessous :

L’EI (K) reste toujours une force puissante, virulente et invaincue en Afghanistan. Affaiblie par les IFC (Inter – Factional Clashes) avec les talibans, sa puissante et puissante grande tente violente – marque encore un paratonnerre – attire les VEO djihadistes de la région Afghanistan – Pakistan pour embrasser leur idéologie. Les talibans sont en guerre contre l’EI (K), mais un changement est peut-être en vue, car le commandement opérationnel sur le terrain et la fonction quotidienne des talibans sont de plus en plus dirigés et contrôlés par Siraj Uddin Haqqani, émir adjoint de la Taliban et leader du HQN (Réseau Haqqani). Leurs idéologies extrémistes respectives peuvent être un terrain de rencontre pour les deux factions. Alors que l’EI (K) « cherche à établir un califat en Asie du Sud et en Asie centrale régi par la charia qui s’étendra à mesure que les musulmans de toute la région et du monde se joindront », les talibans recherchent pour le moment un État gouverné par la charia pour l’Afghanistan. . La marque de l’EI gagne en puissance dans certaines parties de l’Afrique et du Moyen-Orient et avec son implantation en Afghanistan sous le patronage d’un régime taliban, il est plausible que l’idéologie de l’EI (K) puisse déborder – de l’Afghanistan à d’autres pays de la région. La question du Cachemire est jusqu’à présent restée une question géographique (nationalistes contre patriotes) par des individus pro-EI et non un combat au nom de l’Islam. L’EI (K) peut réaliser un changement de paradigme dans cette perspective en projetant la question du Cachemire sur la scène djihadiste mondiale comme une guerre contre l’islam.

Selon RAND Corporation… « Gagner en Afghanistan n’est peut-être pas une option disponible, mais perdre l’est certainement, et un départ précipité, aussi rationalisé soit-il, signifierait choisir de perdre ».

L’option américaine, vue sous tous les angles, a ouvert une boîte de vers et a créé une situation désastreuse dans un Afghanistan déjà ravagé par la guerre qui pourrait plonger la région dans le chaos, les conflits sectaires / ethniques, la dépression économique et une crise humanitaire aux proportions immenses. .

(L’auteur est un vétéran de l’armée indienne avec 33 ans de service. Après sa retraite en 2008, il a travaillé avec un cabinet de conseil international en Afghanistan en tant que conseiller en sécurité divisionnaire basé à Kaboul. Formé à Kaboul en COIN (États-Unis) et Country Security Management (Pays-Bas) ), il a une vaste expérience sur le terrain de 11 ans en Afghanistan et dans la région. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

