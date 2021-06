OfferUp embauche l’ancien directeur général de Booking.com, Todd Dunlap, en tant que nouveau PDG

Le nouveau PDG d’OfferUp, Todd Dunlap (à gauche) et le co-fondateur et nouveau chef de produit d’OfferUp, Nick Huzar. (Offrir une photo)

La startup de la région de Seattle OfferUp a un nouveau PDG. Le marché mobile populaire a embauché l’ancien directeur général de Booking.com, Todd Dunlap, pour diriger l’entreprise, l’une des seules startups technologiques de la région de Seattle évaluée à plus d’un milliard de dollars.

Le co-fondateur et ancien PDG d’OfferUp, Nick Huzar, restera dans l’entreprise en tant que nouveau directeur des produits. Il conservera les titres de président et de président du conseil d’administration.

“OfferUp a une forte culture d’innovation et de prise de décision centrée sur l’utilisateur, et je suis impatient de travailler en étroite collaboration avec Nick et son équipe pour continuer à bâtir sur leur succès actuel”, a déclaré Dunlap, qui commence en juillet et rejoindra également le conseil d’administration de l’entreprise.

Dunlap est un Seattleite de longue date qui a passé près de 14 ans chez Microsoft, où il a aidé à lancer la Xbox originale en tant que COO de la division consommateur et en ligne. Il a rejoint Booking.com en 2012 en tant que premier directeur général et était responsable des activités du géant du voyage aux États-Unis et au Canada.

Huzar, ancien PDG de DealSpringer et chef de produit T-Mobile, a été inspiré pour lancer OfferUp en 2011 après avoir examiné tous les articles autour de sa maison après la naissance de sa fille. Il a cofondé l’entreprise avec Arean van Veelen.

OfferUp est en concurrence avec Craigslist, eBay, Facebook et d’autres applications de marché. La société a levé 120 millions de dollars l’année dernière et a acquis le marché rival Letgo. Il compte désormais 56 millions d’utilisateurs.

En décembre, la startup a embauché l’ancienne directrice de HouseCanary et IAC Niti Bashambu en tant que chef de produit, mais elle a quitté trois mois plus tard. L’année dernière, la société a également recruté un nouveau directeur financier, embauchant l’ancien directeur général de RealNetworks et d’Amazon Michael Eggers.

OfferUp, classé n ° 9 sur le . 200, compte 350 employés entre les bureaux de Bellevue, Washington et Miami. Le financement total à ce jour est de 380 millions de dollars.