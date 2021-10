Office 2021 pour Mac disponible le 5 octobre avec de nouvelles fonctionnalités collaboratives

Microsoft a annoncé aujourd’hui qu’Office 2021 pour Mac sortira le 5 octobre avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités. La suite d’applications Office 2021 disponible sur Mac comprend Word, Excel, PowerPoint et OneNote, avec l’option pour Outlook.



Office 2021 inclut de nombreuses fonctionnalités de collaboration déjà disponibles pour les abonnés Microsoft 365, telles que la co-création en temps réel de documents et l’accès à Microsoft Teams pour discuter et passer des appels vidéo avec d’autres. Microsoft a présenté de nouvelles fonctionnalités supplémentaires dans un document d’assistance, notamment de nouveaux outils d’encrage, des types de données, des fonctions, des outils de traduction et d’édition, des graphiques animés, des fonctionnalités de facilité d’utilisation, etc.

La version sans abonnement d’Office Famille et Étudiant 2021 est au prix de 149,99 $ aux États-Unis et comprend l’accès à Word, Excel, PowerPoint et OneNote pour un usage personnel. Il existe également Office Famille et Petite Entreprise 2021 pour 249,99 $, qui comprend tout dans Famille et Étudiant, plus Outlook et les droits d’utilisation des applications à des fins professionnelles.

Les nouvelles versions de Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook et bien plus sont également disponibles avec un abonnement Microsoft 365, avec un prix fixé à 6,99 $ par mois ou 69,99 $ par an pour les particuliers et à 9,99 $ par mois ou 99,99 $ par an pour les familles .

Office 2021 sera disponible sur Microsoft.com et chez les détaillants du monde entier à partir du 5 octobre. Microsoft a déclaré qu’Office 2021 sera pris en charge sur les trois versions les plus récentes de macOS, qui font vraisemblablement référence à macOS Monterey, macOS Big Sur et macOS Catalina.