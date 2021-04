Office Slump devient laid à Houston, San Francisco, Los Angeles, Manhattan, Chicago, Washington DC ⋆ .

par Wolf Richter, Wolf Street:

Houston a été pendant des années le marché de bureaux le plus difficile pour les propriétaires, après qu’un boom historique de la construction de tours de bureaux soit entré en collision avec le Great American Oil Bust qui a commencé en 2015 et a atteint un paroxysme fou en avril 2020, le WTI de référence pour le pétrole brut s’effondrant brièvement à moins 37 $ le baril sur le marché à terme. En 2020, des centaines de sociétés pétrolières et gazières ont déposé leur bilan, la plupart au Texas. En plus de cela, il y a eu le passage de la pandémie au travail à domicile.

Il devient de plus en plus clair, alors que les entreprises ont annoncé leurs plans, qu’il y a un passage à long terme vers un modèle hybride, avec certains employés travaillant en permanence à domicile, d’autres travaillant au bureau presque tout le temps et de nombreux autres travaillant à domicile. du temps, et se présentant au bureau une partie du temps, avec des bureaux chauds et de grands espaces de réunion de type lounge prenant le contrôle des fermes de bureau. Et les entreprises peuvent réduire leur empreinte de bureau.

Et maintenant, Houston fait l’objet d’une concurrence acharnée en termes de bureaux vacants de grands marchés de bureaux coûteux, tels que San Francisco, Los Angeles, Manhattan, Chicago, Washington DC et d’autres.

Houston, toujours le marché de bureaux le plus difficile.

Les espaces de bureaux disponibles ont atteint 54,8 millions de pieds carrés (pi2), soit 31,6% de l’inventaire total au premier trimestre, selon le fournisseur de services de gestion immobilière et d’investissement JLL. L’espace disponible comprend les espaces de bureaux vacants, sous-loués et encore occupés actuellement commercialisés comme disponibles à la location. JLL a cité les causes: «faillites, réductions d’effectifs et licenciements».

Le taux d’inoccupation total des bureaux a augmenté pour le cinquième trimestre consécutif et a atteint 26,2%. Sur les 19 sous-marchés, 15 ont subi des pertes d’occupation au cours du trimestre (graphique via JLL):

«De grands blocs d’espace de sous-location continuent d’arriver sur le marché», a déclaré JLL. Au premier trimestre, la disponibilité des sous-locations est passée à 6,4 msf.

Lorsque les entreprises louent des espaces de bureau dont elles n’ont plus besoin en raison de la réduction des effectifs, ou dont elles n’ont jamais eu besoin au départ et qui louaient simplement pour une utilisation future potentielle, elles peuvent mettre l’espace sur le marché en tant que sous-location. Et comme ils essaient simplement de couvrir une partie de leurs coûts et n’ont pas besoin de gagner de l’argent sur les sous-locations, ils peuvent le faire à des loyers beaucoup plus bas que les locations directes par les propriétaires. Et cela se produit massivement.

Dans l’ensemble, les loyers demandés ont commencé à diminuer (ligne rouge) à 31 $ le pied carré (lb / pi2) par an, mais les loyers demandés en sous-location sont de 26% inférieurs, à 22,93 $ lb / pi2. Les loyers demandés sont les loyers annoncés. Mais les propriétaires peuvent conclure un accord plus attractif avec leurs locataires, y compris des concessions, un loyer gratuit et des indemnités d’amélioration (graphique via JLL):

Le volume total de location à l’échelle du marché au premier trimestre a chuté de 66% par rapport à la moyenne quinquennale à 1,3 mpc, alors que «les locataires continuaient de reporter les décisions de location».

San Francisco, autrefois l’un des marchés de bureaux les plus en vogue, s’approche soudainement de Houston.

L’inventaire de sous-location a augmenté de 200 000 pieds carrés supplémentaires pour atteindre un nouveau sommet historique au premier trimestre de 8,9 millions de pieds carrés, selon le fournisseur de services immobiliers Savills. L’année dernière, l’espace de sous-location de San Francisco a soufflé par 6,4 m2 de Houston, bien que le marché des bureaux de Houston soit deux fois plus grand que celui de San Francisco.

Le taux de disponibilité total est passé à 23,6%, par rapport aux chiffres d’il y a deux ans (graphique via Savills):

«Les conditions actuelles présenteront une opportunité sans précédent pour les occupants de sécuriser l’espace dans un environnement de location autrefois incroyablement serré, car les propriétaires devront bientôt rivaliser avec le tsunami de sous-location», a déclaré Savills dans son rapport sur le marché de San Francisco. C’est ainsi qu’une pénurie de bureaux présumée se transforme soudain en une majestueuse surabondance de bureaux.

Dans l’ensemble, les loyers demandés ont diminué de 13% et les loyers demandés de classe A de 15% d’une année sur l’autre. Selon Savills: «Avec la surabondance d’espace disponible sur le marché, attendez-vous à une baisse supplémentaire dans les trimestres à venir alors que les propriétaires passent d’une phase de« marché fermé »à une phase de révision des prix une fois que l’appétit des locataires pour l’espace recommence à réapparaître pleinement et que le le marché de la sous-location devient une véritable concurrence. » (Graphique via Savills).

L’activité de location s’est effondrée, avec seulement 0,4 m² loués, en baisse de 75% par rapport à 1,6 m² au premier trimestre 2020 et en baisse de 85% par rapport à 2,5 m² au premier trimestre 2019. Parmi les baux signés, plus de la moitié étaient des renouvellements de bail.

Los Angeles.

La disponibilité des bureaux a atteint 23,6% au premier trimestre, le plus haut depuis 2009, selon le Los Angeles Market Report de Savills. L’espace des sous-locations a grimpé à 9,0 msf. Et la disponibilité «de l’ombre» – un espace disponible mais non actuellement annoncé – sera un problème plus important en 2021, en particulier dans les bâtiments trophées », indique le rapport (graphique via Savills).

L’activité de crédit-bail au T1 a chuté de 49% par rapport à il y a un an à 2,0 mpc. Mais les loyers demandés «restent obstinément élevés» et ont grimpé jusqu’à 3,85 USD par pied carré par mois (ou 46,20 USD par an)

«Comme on l’a vu au cours des derniers trimestres, les loyers demandés actuellement élevés sont trompeurs car les propriétaires devront être agressifs pour sécuriser les locataires face à des conditions de marché plus souples. Concessions telles que la réduction du stationnement et les droits de contraction [a right in the lease to reduce the size of the office at a future date] sont redevenus répandus et ne devraient pas disparaître de sitôt », selon Savills.

