OfficialNFT® est là pour tout le monde ⋆ ZyCrypto ⋆ Crypto new media

L’écosystème NFT a des défis spécifiques qui menacent son adoption. Le marché NFT standard se concentre sur les arts virtuels et les souvenirs de grands noms et d’importantes entreprises de divertissement. Le marché NFT actuel ne tient pas compte de nombreux autres utilisateurs potentiels. De nombreuses opportunités existent dans l’écosystème qui n’ont pas encore été exploitées. Heureusement, OfficialNFT® est entré sur le marché NTF avec des solutions qui attireront tout le monde.

OfficialNFT® est une place de marché NFT conçue pour tout le monde, y compris les grandes marques, les artistes et les acheteurs finaux. La plate-forme est conçue dans un esprit d’inclusivité afin que tout le monde ait la possibilité de bénéficier de l’écosystème OfficialNFT®.

Avantages pour les marques corporatives



Lutte contre le piratage et l’imitation : La plate-forme permet aux marques et aux acheteurs de produits authentiques de créer des NFT en ajoutant des informations vérifiables pour certifier leurs allégations. De plus, si les acheteurs décident de revendre l’article à l’avenir, ils peuvent prouver aux acheteurs potentiels que le produit est authentique et qu’ils sont le vendeur légitime. La plate-forme permet en outre aux marques de conserver et d’encourager les reventes en récompensant tous les propriétaires précédents avec un cadre de commission personnalisable. Cette fonctionnalité encourage les revendeurs à rester sur la chaîne et offre une authenticité certifiable pour les articles revendus sur le marché secondaire.

Revenu récurrent: Les marques bénéficieront de revenus récurrents grâce au système de récompense de la plateforme. La plate-forme peut proposer des contrats intelligents qui récompensent tous les anciens propriétaires avec des commissions. Ce modèle valorisant permet aux marques de toucher une commission sur la revente de leurs produits.

Contrat intelligent personnalisé: Grâce à la plateforme OfficialNFT®, les marques peuvent développer des contrats intelligents personnalisables qui répondent à leurs besoins commerciaux. Ces contrats intelligents ont de multiples attributs, comme un cadre de redevances récurrentes sur plusieurs générations, des annonces d’achat compatibles avec les entreprises en ligne et des NFT liés à des produits tangibles.

Marketing de marque: Les entreprises peuvent utiliser OfficialNFT® pour commercialiser leurs marques. Les entreprises utilisant la stratégie NFT dans leur narration révolutionneront la façon dont les gens perçoivent leur marque. L’essor des NFT offre de nouvelles possibilités passionnantes aux spécialistes du marketing de marque.

Avantages pour les artistes/designers/minters



Large gamme d’outils: Grâce à OfficialNFT®, les créateurs peuvent accéder à un large éventail d’outils innovants qu’ils peuvent utiliser pour créer tous les NFT dont ils ont besoin.

NFT sans code : Heureusement, le marché est pour les artistes à tous les niveaux. Ainsi, les étudiants artistes et les professionnels de la création peuvent créer tous les NFT dont ils ont besoin sur la plate-forme.

Collaboration avec les marques: OfficialNFT® permet aux marques et aux artistes de collaborer et de créer des NFT, qu’ils peuvent facilement lister sur le marché des enchères.

$OFCL

$OFCL est le jeton utilitaire natif de la plateforme OfficialNFT®. Le jeton $OFCL facilite le processus d’achat, de vente et de frappe des NFT et d’autres biens et services offerts par la plate-forme OfficialNFT®. Avec $OFCL, tout le monde peut participer à l’écosystème OfficialNFT®. La pré-vente de jetons $OFCL est en ligne maintenant et limitée à 1 500 000 jetons. Le prix réduit le plus bas qui sera offert est en ligne jusqu’au 9 août. Ne manquez pas de posséder un peu de l’avenir. Visitez : www.officialnft.xyz

