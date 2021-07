OFFICIEL : Alaba sera présenté ce mercredi

L’équipe GB n’a pas fixé d’objectif de médailles pour les prochains Jeux olympiques de Tokyo, mais elle espère malgré tout créer plus de souvenirs en or. Le chef de mission Mark England affirme que la pandémie de Covid-19 a rendu impossible de prédire à quel point les athlètes britanniques seront compétitifs cet été. . Dina […] More