OFFICIEL : Ansu Fati renouvelle son contrat avec Barcelone jusqu’en 2027

Barcelone a confirmé qu’Ansu Fati avait accepté de prolonger son contrat au Camp Nou jusqu’au 30 juin 2027.

C’est la nouvelle que nous attendions tous et qui est enfin officialisée. Le nouvel accord de Fati contient une clause de rachat fixée à 1 000 millions d’euros.

Barcelone tiendra une séance photo et une conférence de presse jeudi pour célébrer le nouvel accord d’Ansu au Camp Nou qui garantit son avenir à long terme.

La nouvelle signifie que le Barça a maintenant lié deux de ses plus grandes jeunes stars, Pedri et Fati, à des prolongations de contrat et des rapports suggèrent qu’ils travailleront désormais sur des accords pour Ronald Araujo et Gavi.

Il y a eu quelques rumeurs récemment selon lesquelles certains des meilleurs clubs européens s’intéressaient à Fati, mais le jeune a clairement indiqué qu’il souhaitait continuer à jouer au football au Barca.

Le joueur de 18 ans est l’un des jeunes talents les plus excitants d’Europe et est de retour à l’action après près de 10 mois d’absence à cause d’une blessure au genou. Fati a marqué lors de son retour contre Levante et à nouveau lors de son premier départ contre Valence.

Le Barça a déjà clairement indiqué à quel point ils apprécient Fati, en remettant le maillot n ° 10 de l’adolescent Lionel Messi, et les fans du Barca peuvent désormais s’attendre à voir le jeune en action pour le club pendant longtemps.