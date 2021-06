OFFICIEL : Antonio Pintus revient au Real Madrid

C’est officiel. Le Real Madrid a annoncé le retour du préparateur physique Antonio Pintus via un communiqué publié sur son site officiel.

Source : Realmadrid.com

Pintus revient en tant qu’entraîneur physique principal de Madrid pour la première équipe et il s’occupera également de la méthodologie d’entraînement physique pour les autres équipes de football du Real Madrid autour de La Fabrica.

Les fans espéraient cette signature car Pintus était l’entraîneur physique en charge du conditionnement de Madrid lors du premier mandat de Zinedine Zidane avec Los Blancos. Le Real Madrid a souffert de blessures au cours de la dernière saison et le club et les fans espèrent que le retour de Pintus améliorera les chances de l’équipe de rester en bonne santé et de concourir pour les trophées la saison prochaine.