OFFICIEL : Barcelone se sépare de l’exécutif du club Ramón Planes

Le FC Barcelone a officiellement annoncé que l’un des employés les plus importants et les plus visibles du club, Ramón Planes, est parti d’un commun accord.

Il travaillait comme secrétaire technique depuis 2018, d’abord comme adjoint d’Eric Abidal. Il a été promu après le limogeage d’Abidal.

Les avions avaient une vaste expérience du football espagnol et ont également travaillé pour Tottenham Hotspur en Angleterre.

Il travaillait plus récemment avec Getafe avant que Josep Maria Bartomeu ne l’embauche pour compenser le manque d’expérience d’Abidal. Avec l’élection de Joan Laporta et les piètres performances du club ces dernières années, le temps de Planes semblait compté.

Pourtant, il avait un contrat jusqu’à l’année prochaine. Il semble que le club ait trouvé un accord pour résilier son contrat qui convenait aux deux parties.

Sur le site officiel, Barcelone a écrit: « Le club souhaite exprimer publiquement sa gratitude à Ramón Planes pour son engagement, son professionnalisme et ses contributions tout au long de ces deux dernières années, et lui souhaite la meilleure des chances et tout le succès à l’avenir. »