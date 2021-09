OFFICIEL: Barcelone signe Luuk De Jong de Séville

C’est officiel : Barcelone a engagé l’attaquant de 31 ans Luuk De Jong de Séville pour un prêt d’une saison qui a été conclu le jour de la date limite, a annoncé le club mercredi. Le Barça ne paiera pas de frais de prêt mais il prendra le salaire de De Jong et il y a une option d’achat sur l’accord.

De Jong rejoint le Barça dans ce qui s’est transformé en un Deadline Day fou pour les géants catalans, qui ont tenté de recruter Edinson Cavani de Manchester United et João Félix de l’Atlético Madrid avant de finalement trouver un attaquant dans l’international néerlandais.

Ronald Koeman a entraîné De Jong avec les Pays-Bas et est favorable à cette décision depuis le début, et Luuk sera non seulement le nouvel attaquant dans les rangs mais remplacera également Antoine Griezmann qui est revenu dans son ancien club l’Atlético Madrid dans le plus grand affaire du jour de la date limite.

De Jong a marqué 19 buts en 94 matchs au cours de ses deux saisons avec Séville et fournira une police d’assurance à Sergio Agüero, qui n’a pas encore fait ses débuts au Barça en raison d’une blessure au mollet.