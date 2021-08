OFFICIEL : Benzema signe une prolongation de contrat avec le Real Madrid

Le Real Madrid a annoncé que Karim Benzema avait signé une prolongation de contrat avec le club, son nouvel accord devant expirer à l’été 2023. Benzema aura 34 ans en décembre prochain et est toujours le leader incontesté de la ligne offensive de l’équipe.

Benzema a fait un grand pas en avant juste après le départ de Cristiano Ronaldo, non seulement du point de vue du score, mais aussi en montrant de grandes qualités de leader avec de jeunes joueurs comme Vinicius ou Rodrygo.

Il a marqué un doublé lors du match d’ouverture de la saison contre Alaves le week-end dernier et s’il est clair qu’il devra se reposer plus souvent – encore plus maintenant qu’il est de retour avec l’équipe de France -, il reste un joueur crucial et très précieux. atout pour Madrid, donc cette extension a beaucoup de sens.

Benzema a signé pour le Real Madrid à l’été 2009 pour 35 millions d’euros et a marqué 194 buts en 384 apparitions pour le club.