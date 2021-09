OFFICIEL : Camavinga sera présenté avec le Real Madrid mercredi

Le Real Madrid a annoncé que la nouvelle recrue Eduardo Camavinga serait dévoilée à Valdebebas ce mercredi. Camavinga s’adressera également aux médias en conférence de presse juste après sa présentation.

Le jeune milieu de terrain pourrait en fait faire ses débuts au Real Madrid lorsque Los Blancos affrontera le Celta Vigo dimanche prochain, étant donné que l’entraîneur madrilène Carlo Ancelotti pourrait avoir un milieu de terrain mince après cette pause de la FIFA. Kroos n’est pas encore prêt à jouer et Casemiro et Valverde joueront pour leurs équipes nationales jeudi soir, ce qui signifie qu’ils ne seront pas en Espagne avant vendredi après-midi. Modric sort également d’une blessure à l’aine et même s’il devrait être disponible, ces blessures sont toujours problématiques et Ancelotti pourrait décider de jouer la sécurité et de le garder sur le banc jusqu’aux dernières minutes du match.

Camavinga a encore 18 ans et ne devrait pas avoir beaucoup d’impact cette saison, mais le Real Madrid a obtenu une perspective très intrigante qui pourrait être un partant incontesté pour l’équipe dans quelques années.