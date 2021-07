OFFICIEL : Carles Alena quitte Barcelone pour Getafe

SPORT.es 10/07/2021 à 10h30 CEST 0 opt-ncrr-page = “50” Le Tour de France 2021 affronte aujourd’hui la quatorzième étape entre les villes de Carcassonne et Quillan (183,7 km). Un Tour très cahoteux reprend avec une étape différente des autres, avec de nombreux ports et espaces pour les stratégies des équipes, à la fois pour rattraper […] More