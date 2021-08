OFFICIEL : Casemiro signe une prolongation de contrat avec le Real Madrid

in

Le Real Madrid a officiellement annoncé que le milieu de terrain Casemiro avait signé une prolongation de contrat avec le club, son nouveau contrat devant expirer à l’été 2025. Son contrat précédent expirait en 2023.

Casemiro a 29 ans et est un titulaire incontesté du milieu de terrain madrilène depuis cinq ou six saisons. Il aura 33 ans à l’expiration de son contrat et il est clair qu’il n’a montré aucun signe de déclin, il est donc logique de prolonger son contrat.

Le Real Madrid a prolongé les contrats de plusieurs joueurs cet été. Des joueurs comme Casemiro et Valverde ont également reçu une augmentation de salaire et leurs clauses de libération ont également été augmentées au cas où d’autres clubs seraient intéressés par leurs signatures.

Avec cette prolongation, le Real Madrid a garanti que Casemiro restera au club pendant son apogée, mais cela ne signifie pas qu’il s’agit de son dernier contrat avec le Real Madrid.