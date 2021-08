OFFICIEL, c’est la nouvelle date de combat pour Benavidez et Uzcátegui

Le match d’élimination du super milieu WBC, entre David Benavidez et José Uzcategui, Il a déjà une nouvelle date, ceci après avoir été reporté en raison d’un résultat positif au Covid-19 de Benavidez.

Benavidez, affrontera l’ancien champion du monde vénézuélien, Joseph Ouzcategui, dans un duel éliminatoire en super milieu du World Boxing Council. À seulement 24 ans, David (24-0, 21 KO) entre dans ce combat après avoir éliminé ses quatre derniers adversaires, dont un KO en septembre 2019 du double champion des super-moyens Anthony Dirrell.

Le combat présenté par PBC, est prévu pour le 13 novembre au Footprint Center de Phoenix, Arizona, et sera diffusé sur Showtime.

Plus récemment, il a remporté des victoires par élimination directe sur Le vagabond Alexis Angulo en août 2020 et Ronald Ellis en mars de cette année. Benavídez est entraîné par son père José Sr., avec son frère et ancien challenger pour le titre, José Jr. En 2017, il est devenu le plus jeune champion des super-moyens de l’histoire de la boxe en battant Ronald Gavril avec seulement 20 ans.

Né au Vénézuela, José Uzcategui, et combattant à Tijuana, au Mexique, il a remporté un titre mondial de 168 livres en mars 2018 en arrêtant le concurrent vétéran André Direll après huit tours. Le combattant de 30 ans s’est mis en position de se battre pour un titre avec quatre victoires consécutives par élimination directe de 2015 à 2016, dont une victoire sur Julius Jackson, alors invaincu.

Afficher le joueur