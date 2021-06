Officiel : Chauncey Billups, nouvel entraîneur des Portland Trail Blazers

Il y a des entraîneurs adjoints qui, après des années d’expérience, parviennent à entraîner une équipe NBA. Ce n’est pas le cas de Les factures de Chauncey. Il est arrivé en novembre dernier aux Los Angeles Clippers et, quelques mois plus tard, il a déjà eu sa première opportunité en tant qu’entraîneur-chef : il a signé pour cinq saisons (la cinquième non garantie) pour Blazers de randonnée de Portland pour tenter d’amener les hommes de Damian Lillard plus loin en playoffs.

L’assistant des Clippers, Chauncey Billups, a conclu un accord sur un contrat de cinq ans pour devenir le nouvel entraîneur des Portland Trail Blazers, ont indiqué des sources à ESPN. – Adrian Wojnarowski (@wojespn) 28 juin 2021