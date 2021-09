OFFICIEL : Clint Capela renouvelle son contrat avec les Atlanta Hawks

Le saut de niveau indiqué par Atlanta Hawks au cours de ce cours passé, cela a été un scandale absolu. D’être une équipe jeune et intéressante sans beaucoup d’aspirations à participer à la finale de la Conférence de l’Est et à devenir l’une des équipes les plus intéressantes de toute la ligue. Et si cela s’est produit, c’est en grande partie grâce au travail de Nate Mcmillan, mais aussi aux performances individuelles de certains de ses joueurs.

Le leadership incontestable de Amenez des jeunes, chargé de talent et d’une énorme quantité de points, il a besoin d’une série de coéquipiers de haut niveau qui peuvent maintenir la performance de l’équipe dans toutes les positions sur la piste. Et c’est le rôle important joué par des joueurs comme John Collins, Bogdan Bogdanovic, Kevin Huerter et le bon vieux Clint Capela.

Depuis la Géorgie, ils sont conscients que le centre suisse était un incontournable dans l’avenir à court et moyen terme de la franchise, ils n’ont donc pas laissé le temps passer pour éviter d’éventuelles frayeurs et l’ont renouvelé jusqu’en 2025.

Les termes de l’accord

Clint Capela avait un contrat en cours jusqu’en 2023, c’est-à-dire pour deux saisons supplémentaires. Depuis qu’il a quitté les Houston Rockets, il s’est avéré être un joueur différentiel dans de nombreux aspects du jeu tels que le rebond, le pick & roll, les points près du bord, l’intensité défensive, la lecture du jeu…

C’est précisément ce fait qui l’a amené à recevoir une offre de renouvellement pour deux saisons supplémentaires en échange de 46 millions de dollars qui ont été acceptés par le centre et ses environs. Talent, jeunesse et avenir pour un Atlanta Hawks qui n’aura pas trop à se soucier de sa peinture pour les prochaines saisons.