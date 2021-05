Officiel! Conte quitte l’Inter

26/05/2021

Le à 19:56 CEST

Le club a officialisé cet après-midi ce qui était un secret de polichinelle: Antonio Conte n’est plus entraîneur de l’Inter Milan. Le club et l’entraîneur, dans un communiqué, ont annoncé la résiliation du contrat de l’entraîneur italien, qu’il quittera l’Inter d’un commun accord.

Le club ‘Nerazzurri’ a dû faire face à une baisse de salaire significative dans son effectif et vendre certaines de ses stars pour une valeur d’environ 100 millions d’euros, une idée que Conte n’a pas voulu respecter. Pour le technicien, L’Inter avait besoin de renforts sur ce prochain marché d’été et le refus de la direction aurait rompu une corde déjà tendue ces derniers mois.

Beaucoup de bras de fer entre le club et l’entraîneur qui ont fini par couper la relation. Maintenant, Conte est libre de reprendre un nouveau projet et certains chemins pointent vers le Real Madrid. Le club blanc aime l’entraîneur italien et il fait partie des noms qui sont sur la table si Zidane ne continue finalement pas sur le banc.