OFFICIEL : Courtois signe une prolongation de contrat avec le Real Madrid

Le Real Madrid a annoncé que le gardien Thibaut Courtois avait signé une prolongation de contrat avec le club, son nouveau contrat devant expirer à l’été 2026. Courtois aura 34 ans à l’expiration de ce contrat.

Courtois a signé pour le Real Madrid en 2018 et bien que sa première saison dans le club n’ait pas été aussi bonne que certains auraient pu s’y attendre, il est rapidement devenu l’une des raisons pour lesquelles l’équipe a conquis le titre de la Liga 2019-2020 avec ses brillantes performances après la pause Covid.

En fait, Courtois est maintenant sans doute l’un des meilleurs gardiens de but du monde et également l’un des meilleurs joueurs de Madrid sur une base régulière. On peut lui faire confiance.

Alors que Courtois pourrait entrer dans son déclin lorsque ce contrat expirera dans cinq ans, les gardiens de but ont tendance à avoir des carrières plus longues que les autres joueurs, donc ce n’est peut-être pas son dernier contrat avec Madrid s’il continue à jouer à un niveau d’élite.