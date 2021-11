OFFICIEL : Dani Alves portera le #8 au FC Barcelone

Dani Alves portera le maillot n°8 lors de son deuxième passage au FC Barcelone, selon le club. Le Brésilien portera le maillot précédemment porté par Andrés Iniesta, Ludovic Giuly, Hristo Stoichkov et Guillermo Amor. Ce sera le cinquième numéro de l’arrière droit porté par les Catalans.

Alves signe dans le mercato hivernal après son passage à São Paulo. C’est un retour au club qu’il a rejoint il y a près de 15 ans. À cette époque, il portait d’abord le n°20 avant de passer au n°2. Il est devenu célèbre avec le #2, qu’il a porté pendant quatre saisons. Il est ensuite passé au n°22 en hommage à son compatriote Eric Abidal. Finalement, il est passé à la 6e place en l’honneur de son coéquipier décédé Xavi, qui sera désormais son entraîneur.

Il portait auparavant le n°8 lorsqu’il jouait pour Séville. C’est avec ce club qu’il a d’abord attiré l’attention internationale en tant que l’un des meilleurs arrières droits du monde. Il avait déjà joué pour Bahia au Brésil.

Après avoir quitté Barcelone, Alves a joué pour la Juventus, le Paris Saint-Germain, puis São Paulo. L’année dernière, il est devenu le footballeur le plus âgé à remporter une médaille aux Jeux olympiques, lorsqu’il a remporté l’or avec le Brésil.

Alves est le joueur avec le plus de titres collectifs dans l’histoire du football, ayant maintenant remporté 43 titres. Il a remporté la Liga à six reprises et la Ligue des champions de l’UEFA à trois reprises avec Barcelone, parmi de nombreux titres au niveau des clubs. Pour le Brésil, il a remporté deux fois la Copa América et la Coupe des Confédérations de la FIFA, en plus de sa médaille d’or.