OFFICIEL: David Alaba signe pour le Real Madrid

C’est officiel. Le Real Madrid a signé David Alaba, qui rejoint le club pour un contrat de cinq ans en tant qu’agent libre. Alaba, qui aura 29 ans cet été, a été un joueur crucial pour le Bayern Munich au cours de la dernière décennie et peut jouer en tant qu’arrière gauche, en tant que défenseur central et aussi en tant que milieu de terrain.

Le Real Madrid CF a conclu un accord avec David Alaba pour que le joueur rejoigne le club pour les cinq prochaines saisons.

David Alaba sera dévoilé en tant que nouveau joueur du Real Madrid après la fin du Championnat d’Europe 2021.

Source: Realmadrid.com

La polyvalence d’Alaba sera certainement nécessaire la saison prochaine et quel que soit le prochain entraîneur du Real Madrid, il sera sûrement heureux de compter sur un joueur comme lui. À l’heure actuelle, il semble que le rôle le plus probable d’Alaba pourrait être celui d’un défenseur central, étant donné que Sergio Ramos et Varane pourraient quitter le club cet été.

Il pourrait également rivaliser avec Mendy pour une place d’arrière gauche, mais le joueur de l’académie Miguel Gutierrez a montré suffisamment de promesses pour probablement gagner cette chance la saison prochaine.

Quoi qu’il en soit, Alaba est un excellent joueur qui pourra remplacer de nombreux joueurs différents en cas de blessures ou de suspensions. Son expérience ferait également de lui un partant de qualité partout où il est déployé, donc le signer en tant qu’agent libre a tout son sens.