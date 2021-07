Officiel: Dayot Upamecano du Bayern Munich arrive en avance sur le calendrier

Le défenseur français et ancien joueur du RB Leipzig Dayot Upamecano est officiellement un joueur du Bayern Munich. Les patrons du Bayern ont travaillé avec leurs homologues de Leipzig pour contourner une clause du contrat du défenseur qui l’aurait vu arriver à Munich après le 15 juillet. Le joueur de 22 ans est à Sabener Strasse pour terminer son examen médical et peut commencer à s’entraîner aujourd’hui.

Cette décision devrait être un soulagement pour toutes les parties impliquées car elle élimine un obstacle gênant pendant le précieux temps de pré-saison. Le Bayern a cruellement besoin d’une refonte de la ligne de fond après avoir concédé des buts gauche droite et centre la saison dernière et le départ des joueurs seniors, Jerome Boateng et David Alaba. Le nouvel entraîneur Julian Nagelsmann et le jeune contingent défensif bavarois ont maintenant une nouvelle opportunité de reconstruire la défense du Bayern. Nous souhaitons bonne chance au nouveau défenseur. Servus Dayot !