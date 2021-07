Officiel de la défense antimissile de l’ère Reagan-Bush .

Alors que le Congrès travaille sur un projet de loi sur les infrastructures, il manque un élément clé : la protection des réseaux électriques, prévient l’ambassadeur Henry Cooper, président du conseil d’administration de l’association à but non lucratif High Frontier.

Cooper, qui a servi à la fois dans les administrations Reagan et Bush, a déclaré au podcast de John Solomon Reports que la Chine est en avance sur les États-Unis dans la technologie spatiale et pourrait potentiellement prendre l’électricité américaine.

Contrairement à la guerre froide, lorsque « les Soviétiques étaient très préoccupés par leur incapacité à rivaliser avec notre technologie » dans l’espace, « la Chine est allée de l’avant, et maintenant nous rattrapons notre retard grâce aux technologies que nous avions autrefois, », a déclaré Cooper, négociateur en chef sous Reagan lors des pourparlers de Genève sur la défense et l’espace avec l’Union soviétique et directeur de l’Organisation de l’Initiative de défense stratégique sous Bush. “La Chine a le pouvoir économique de vraiment s’occuper de ces questions, et nous ignorons les technologies clés maintenant depuis… au moins vingt ans.”

Lorsque l’administration Clinton a commencé, se souvient Cooper, ils ont dit: “Nous retirons les” stars “de” Star Wars “, et il a sabordé toutes les technologies que nous recherchions à ce moment-là, et même… a dispersé la communauté technique qui travaillait sur cette technologie, et la Chine l’a eu.

La Chine ayant poursuivi cette technologie spatiale depuis les années 1990, le secteur privé américain est désormais, selon Cooper, « notre espoir pour l’avenir ».

« Je n’ai aucune confiance dans le gouvernement fédéral pour le moment », a-t-il déclaré. « Ils sont devenus tellement bureaucratiques et leur pensée est tellement dépassée que je ne suis pas sûr que nous puissions suivre le rythme. Et notre seul espoir est dans le secteur privé et les technologies qui sont recherchées, si seulement nous pouvions trouver un leader qui rassemblerait ces problèmes de manière cohérente. »

Notant que le réseau électrique américain est très vulnérable, Cooper a averti que la Chine pourrait envoyer une impulsion électromagnétique (EMP) et couper l’électricité du pays.

« La Chine est une menace majeure, et une impulsion électromagnétique EMP, est une vulnérabilité que nous avons permis de développer dans toute notre infrastructure – une infrastructure critique dont nous dépendons », a-t-il expliqué.

Alors que le Congrès débat de la définition de l’infrastructure et essaie d’inclure « toutes sortes de choses qui trahissent un sérieux manque de sérieux » à propos des infrastructures, le réseau électrique vulnérable des États-Unis est ignoré, a-t-il déclaré.

Cooper a noté que la secrétaire à l’Énergie de l’administration Biden, Jennifer Granholm, avait déclaré lors de son audition de confirmation en janvier qu’elle traiterait de la question des cybermenaces potentielles contre les lignes de distribution qui transportent l’électricité des compagnies d’électricité, mais qu’à sa connaissance “rien ne s’est passé . “