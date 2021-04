Officiel: Deck quitte Madrid pour la NBA en milieu de saison

Gabriel Deck non seulement est-il déjà en États Unis, mais est déjà un joueur de la NBA. Vous avez signé votre nouveau contrat, ce qui vous éloigne de Madrid et vous positionne dans La Ville d’Oklahoma.

La franchise américaine a officiellement confirmé l’arrivée de «El Tortuga». Le communiqué souligne que cette saison, il a eu un taux de réussite de 52,1% dans ses matchs, qui ont atteint 58. Il sera le 14e Argentin à jouer en NBA, avec la longue ombre de Manu Ginobili à ses côtés.

Comme les équipes ne peuvent pas donner de détails sur leurs contrats en raison de la politique de la Ligue, le journaliste Adrian Wojnarowski (ESPN) a confirmé le montant du contrat pour OKC. Ce sera un peu plus que prévu: 14,5 millions de dollars pour 4 saisons, en comptant cette première comme l’une d’entre elles. Bien que ce soit un excellent contrat, le journaliste Andrew Schlecht (.) assure que, bien que le joueur recevra 3,8 millions pour seulement un mois de compétition, l’équipe se réserve la possibilité de garantir l’argent des deux ans à quatre.

Deck est déjà allé se tester cette saison. En plus d’aider le Thunder à atteindre le salaire minimum, l’équipe peut le voir et le joueur peut s’adapter à la vie aux États-Unis. Cependant, les débuts peuvent être retardés jusqu’à ce que Deck ait un visa arrangé avec le gouvernement.

OKC n’a plus qu’un mois car il n’atteindra pas les playoffs, ce sera le temps que l’ancien joueur madrilène devra expérimenter avant de se concentrer sur les JO de Tokyo, qu’il jouera avec son équipe nationale.

Deck laisse près de trois ans de retard en tant que joueur du Real Madrid. Avec ceux de Laso, il a conquis l’ACB à une occasion. Son dernier match a été joué en sachant qu’il partait, jouait 38 minutes et aidait l’équipe à se qualifier en Euroligue.