Officiel : Dennis Smith Jr jouera pour les Blazers toute la saison

Et il a finalement gagné sa nouvelle chance en NBA. Dennis Smith Jr fera partie du modèle final de Portland Trail Blazers pour la saison 2021/22 du NBA. En l’absence à seulement trois jours du coup d’envoi de la saison régulière (qui récupère les traditionnels 82 matchs après deux saisons touchées par la pandémie de coronavirus), les Blazers complètent leur ‘roster’.

C’est ainsi que la nouvelle a confirmé ce samedi Adrian Wojnarowski, journaliste et initié NBA pour ESPN. Bien que rien n’ait été précisé sur le contrat, sa durée et ce que Smith Jr facturera, le meneur de jeu est confirmé comme un « Blazer » de plus pour la réunion d’ouverture de la franchise en saison régulière.

Le garde Dennis Smith Jr., fera partie de la liste de la soirée d’ouverture des Portland Trail Blazers, a déclaré une source à ESPN. – Adrian Wojnarowski (@wojespn) 16 octobre 2021

Portland fera ses débuts aux premières heures de mercredi à jeudi. Il le fera dans son fief, le Moda Center, et contre certains Sacramento Kings qui arrivent en grande forme. La franchise de la capitale californienne a remporté ses quatre matchs de pré-saison.

L’arrivée de Dennis Smith Jr dans les Trail Blazers de Portland marque le dernier renfort au poste de meneur pour l’équipe de l’Oregon. Avec Damian Lillard comme partant incontesté, Smith Jr devra combattre les minutes de la rotation avec Anfernee Simons.

La confiance de l’entraîneur

Le nouvel entraîneur des Blazers, Chauncey Billups, a évoqué il y a quelques jours la figure de Dennis Smith Jr lui-même lorsqu’on l’a interrogé sur ses performances en camp d’entraînement. Tous ses propos étaient positifs pour un joueur qui n’a pas encore réussi à retrouver le niveau qu’il s’offrait avec les Dallas Mavericks lors de sa saison rookie.