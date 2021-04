OFFICIEL: Fede Valverde n’est pas disponible contre Getafe en raison du protocole Covid-19

Le Real Madrid a annoncé que le milieu de terrain Fede Valverde était isolé en raison des protocoles Covid-19, bien qu’il ait été testé négatif pour le virus à deux reprises. Valverde manquera le match de ce soir contre Getafe.

C’est très problématique pour le Real Madrid étant donné que Casemiro ne sera pas non plus disponible ce soir. Cela signifie que l’entraîneur Zinedine Zidane devra commencer Kroos, Isco et Modric au milieu de terrain en espérant qu’ils ont le rythme de travail défensif et les compétences nécessaires pour être un milieu de terrain solide. Zidane pourrait également faire confiance au milieu de terrain de Castilla Antonio Blanco, mais il a joué 90 minutes ce samedi contre Talavera de la Reina, il ne devrait donc pas être assez frais pour commencer.