OFFICIEL : Fede Valverde signe une prolongation de contrat avec le Real Madrid

in

Le milieu de terrain uruguayen Federico Valverde a signé une prolongation de contrat avec le Real Madrid, a annoncé le club sur son site officiel. Le nouveau contrat de Valverde expirera à l’été 2027.

Son précédent contrat devait expirer en 2025, le Real Madrid a donc décidé de lui accorder deux ans de plus et également une augmentation de salaire, selon les sources. Valverde s’est imposé comme un joueur très important non seulement pour l’avenir mais aussi pour cette saison en cours, car il est désormais le premier milieu de terrain de l’équipe chaque fois que Kroos ou Modric ne sont pas disponibles.

La présence physique de Valverde au milieu de terrain est un atout clé dans le football moderne. De plus, il a fait d’énormes améliorations en tant que distributeur et sa capacité à se retrouver dans des positions de marqueur est sous-estimée, donc Valverde a tout ce dont il a besoin pour être un partant incontesté pour Madrid dès que Modric entre dans son véritable déclin.

Cette prolongation de contrat est tout à fait raisonnable et voir le club récompenser de jeunes joueurs assidus comme Valverde est toujours formidable.