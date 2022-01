OFFICIEL : Gaby Deck, coupé par Oklahoma City Thunder

L’un des mouvements entre le marché européen et la NBA qui a le plus excité de nombreux joueurs est celui qui s’est terminé par Gaby Deck à Oklahoma City Thunder. L’Argentin est un joueur tellement complet qu’il a été appelé à réussir en championnat, mais ce ne sera pas cette fois, et tout cela malgré le fait qu’il s’est retrouvé dans l’une des pires équipes de la ligue. Il y a quelques minutes à peine, le départ du joueur sud-américain était officialisé, qui pointe désormais vers un retour sur le vieux continent. Sera-ce à la Ligue Endesa?

Thunder renonce à Gabriel Deck pour faire de la place pour le commerce, a déclaré une source à ESPN. – Adrian Wojnarowski (@wojespn) 4 janvier 2022