Officiel : Joshua Kimmich prolonge son contrat avec le Bayern Munich jusqu’en 2025

L’attente est finalement terminée! Bayern Munich ont officiellement prolongé le contrat de Joshua Kimmich. Le nouvel accord devrait garder le milieu de terrain à Munich jusqu’en 2025.

Kimmich a réagi à la prolongation, qui devait être annoncée il y a quelques semaines. Il a déclaré: “La raison la plus importante de ma prolongation de contrat est qu’ici au FC Bayern, je peux profiter de ma passion tous les jours. J’ai une équipe avec laquelle je peux tout accomplir et beaucoup de coéquipiers sont devenus de vrais amis. C’est pourquoi j’ai commencé à jouer au football en premier lieu. Parce que ça devrait être amusant.

« Je ne me vois pas encore en fin de développement et je suis convaincu que beaucoup de choses sont possibles au Bayern dans les prochaines années. De plus, ma famille se sent très à l’aise ici. Munich est devenue une deuxième maison. La combinaison que nous avons ici ne se trouve nulle part ailleurs dans le monde », a ajouté le joueur.

Kimmich n’a pas été en mesure de libérer tout son potentiel cette saison jusqu’à présent. Les fans ont hâte de le voir revenir sur la bonne voie et c’est en effet une excellente nouvelle pour les supporters du monde entier.