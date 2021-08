Officiel: Joshua Zirkzee du Bayern Munich rejoint le RSC Anderlecht en prêt

C’est enfin officiel, le Bayern Munich a prêté le jeune attaquant Joshua Zirkzee au RSC Anderlecht par FCBayern.com :

Le FC Bayern a prêté Joshua Zirkzee à Anderlecht pour un an sans option d’achat. L’attaquant de 20 ans va continuer à s’entraîner avec les champions belges du record.

Membre du conseil d’administration pour le sport Hasan Salihamidžić : « Il est très important pour Joshua qu’il ait le plus de temps de jeu possible. Anderlecht lui offre cette chance. Joshua peut maintenant franchir la prochaine étape importante de sa carrière professionnelle dans une ligue intéressante, et je lui fais confiance pour faire une bonne saison.