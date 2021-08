OFFICIEL : Kubo rejoint Majorque en prêt

“Péril!” a officiellement sélectionné un nouvel hôte permanent – ​​deux nouveaux hôtes pour être exact. Le producteur exécutif actuel de l’émission, Mike Richards, prendra la relève en tant qu’hôte du programme quotidien souscrit et l’actrice Mayim Bialik de “Big Bang Theory” animera “Jeopardy!” Primetime et séries dérivées. Comme on pouvait s’y attendre compte tenu de […] More