Officiel : La dernière signature des Los Angeles Lakers pour la saison NBA 2021/22

Les Lakers de Los Angeles ils ont repris les services complets de l’escorte Austin se réveille. Selon Shams Charania (.), la franchise de Los Angeles signera un contrat NBA standard avec le joueur pour les deux prochaines saisons (la seconde avec une option d’équipe).

De cette façon, Reaves quittera le «contrat bidirectionnel» qu’il avait signé avec les Lakers eux-mêmes pour devenir le 14e membre officiel de l’équipe violette et or, et se battre pour le ring tant attendu des champions NBA.