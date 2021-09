Officiel: LaMarcus Aldridge reviendra jouer pour les Brooklyn Nets

Marcus Aldridge hier, il a reçu l’autorisation de retourner en NBA et aujourd’hui, il a été officiellement confirmé qu’il a signé un contrat d’un an avec Filets de Brooklyn en échange de 2,6 millions de dollars (le minimum de vétéran). Le joueur a reçu l’OK de nombreux médecins, dont certains liés à la NBA et à l’équipe de New York. Après sa retraite prématurée l’an dernier, il reviendra disputer sa 16e saison dans la meilleure ligue de basket-ball du monde.

Après avoir pris sa retraite avec des soucis cardiaques il y a cinq mois, l’attaquant sept fois All-Star LaMarcus Aldridge revient sur un contrat d’un an et 2,6 millions de dollars avec les Brooklyn Nets, a déclaré à ESPN son agent Jeff Schwartz de @excelbasketball. – Adrian Wojnarowski (@wojespn) 3 septembre 2021