OFFICIEL : l’Atlético Madrid recrute Antoine Griezmann de Barcelone

C’est officiel : après une fin dramatique à Deadline Day, l’Atlético Madrid a signé avec Antoine Griezmann de Barcelone un contrat de prêt d’une saison avec une option pour une année supplémentaire et une obligation d’achat pour un montant de 40 millions d’euros. L’Atlético paiera l’intégralité du salaire du joueur.

Griezmann a été lié à un retour à l’Atlético tout l’été et le Barça a tenté de ramener un joueur dans le cadre de l’accord. Ils ont d’abord essayé Saúl Ñíguez, mais les deux parties n’ont pas pu s’entendre sur les frais de transfert pour le milieu de terrain, puis João Félix a été brièvement discuté avant que l’Atleti ne rejette le mouvement tôt mardi.

Les deux clubs sont ensuite passés à la négociation d’un transfert réservé à Griezmann, et avec le joueur ouvert à un retour dans son ancien domicile, l’accord a été conclu assez rapidement. Griezmann rejoindra une équipe empilée de l’Atlético et mènera l’attaque aux côtés de son ancien coéquipier du Barça Luis Suárez, et les Colchoneros sont désormais les favoris incontestés pour répéter en tant que champions de la Liga.

Griezmann termine sa carrière au Barça avec 35 buts et 17 passes décisives en 102 apparitions sur deux saisons, plus les trois premiers matchs de la campagne 2021-22.