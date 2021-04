Officiel: le Bayern Munich dit NON à la Super League européenne!

Douze des «clubs leaders» autoproclamés d’Europe ont récemment annoncé qu’ils formaient une Super League européenne. Naturellement, les réactions négatives ont été immenses et de nombreux clubs, joueurs, fans et experts ont publiquement dénoncé la ligue. Avant aujourd’hui, le RB Leipzig et le Borussia Dortmund avaient déjà publiquement rejeté leurs intentions de rejoindre la ligue. Et maintenant, le Bayern Munich les a officiellement rejoints, selon le site officiel du Bayern.

Le président du club, Herbert Hainer, a déclaré ceci: «Nos membres et fans rejettent une Super League. En tant que FC Bayern, notre souhait et notre objectif sont que les clubs européens vivent la merveilleuse et émotionnelle compétition qu’est la Ligue des champions et la développent avec l’UEFA. Le FC Bayern dit non à la Super League.

Cette déclaration claire est très rafraîchissante de la part du Bayern. Alors que le PDG Karl-Heinz Rummenigge a longtemps été considéré comme un partisan d’une «Super League», cette déclaration montre sans équivoque les intentions du Bayern. Le club est du bon côté de cette bataille, et des clubs comme Manchester United, le FC Barcelone et le Real Madrid pourraient apprendre une chose ou deux du Bayern sur la morale et l’implication des fans dans les clubs. Voir les équipes allemandes rejeter si brillamment la Super League européenne fait vraiment se demander pourquoi on aurait jamais douté de la célèbre règle des 50 + 1 de la Bundesliga.

Karl Heinz Rummenigge: «Pour le FC Bayern, la Ligue des champions est la meilleure compétition de clubs au monde.»

Et qui sommes-nous pour ne pas être d’accord …