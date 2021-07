Officiel: le Bayern Munich va laisser les fans revenir à l’Allianz Arena

in

Enfin, nous verrons des fans à l’intérieur de l’Allianz Arena.

Selon un rapport de kicker (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia), la Bundesliga a annoncé qu’à partir du début de la saison 2021/2022, un maximum de 25 000 fans seront autorisés dans les stades. Dans le cas du Bayern Munich, cela signifie qu’il pourra techniquement accueillir un tiers de l’Allianz Arena.

Cependant, l’État de Bavière souhaite apparemment adopter une approche plus prudente de la situation, ce qui est probablement la bonne chose à faire compte tenu des variantes COVID qui se propagent rapidement à travers le monde. Le FC Bayern ne pourra donc accueillir que 20 000 fans, soit environ 27% de sa capacité.

Néanmoins, il s’agit d’une amélioration considérable par rapport à la saison précédente, lorsque l’Arena n’accueillait les fans qu’une seule fois par an : lors de la dernière journée de match de la saison contre Augsbourg. Même alors, seuls 250 spectateurs étaient présents pour voir le Bayern battre ses voisins bavarois 5-2 et soulever la Meisterschale. En parlant de voisins bavarois, on ne sait pas encore si Augsbourg posera des limites similaires à celles du Bayern.

L’Allianz Arena s’est échauffé pour accueillir les fans à l’intérieur lors du tournoi Euro 2020, lorsqu’environ 12 000 fans ont été autorisés à entrer lors de chacun des trois matches de groupe de l’Allemagne. Considérant que près du double du nombre de fans sera désormais dans le stade, il reste à voir si cela se passera bien.

Néanmoins, ce sera certainement rafraîchissant de voir à nouveau le Bayern Munich jouer devant des fans. La saison dernière, le Bayern n’a joué devant des supporters qu’à quelques reprises, et jamais dans son stade. Bien qu’ils aient remporté deux trophées les quelques fois où ils ont vu des fans regarder (la Super Coupe de l’UEFA et la Coupe du monde des clubs), il était toujours dommage de ne pas voir les fans profiter des autres immenses succès que le club a connus. Espérons que le club puisse désormais célébrer encore plus de titres avec ses fans pour les encourager.