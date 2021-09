Officiel : Le contrat que DeAndre Jordan va signer avec les Lakers de Los Angeles

DeAndré Jordan deviendra lundi prochain un joueur de Les Lakers de Los Angeles. Le centre, qui est sur la liste de renonciation après avoir accepté son rachat avec les Detroit Pistons, doit attendre 48 heures pour être un joueur autonome sans restriction.

Dès que ce moment se produira, et au fur et à mesure de l’avancée de Shams Charania, Jordan signera avec la franchise de Los Angeles pour une seule saison et en échange du minimum vétéran : 2,6 millions de dollars. Marc Gasol, plus sorti que chez les Lakers en ce moment.