Officiel : le grand JJ Redick prend sa retraite

JJ Redick a annoncé sa retraite officielle du basket-ball professionnel et de la NBA via son podcast à succès “The Old Man and the Three”. Le joueur vétéran de 37 ans raccroche ses crampons après avoir joué 15 saisons dans la meilleure ligue de basket-ball du monde. Cela a été annoncé :

“Aujourd’hui est un épisode très spécial et le titre est simple : retraite. Je n’aurais jamais pensé jouer autant. Après des années de Youth League, AAU au lycée, quatre ans à Duke et 15 autres en NBA, je prends ma retraite de le sport que j’aime tant. Avant la saison dernière, je voulais que ce soit ma dernière, même si pour différentes raisons je ne pouvais pas jouer comme je le voulais. J’avais peur et je voulais y aller doucement. C’est pourquoi les équipes qui m’ont appelé en Free Agency ai-je dit que je n’étais pas prêt à m’engager.

Redick a commencé sa carrière à Orlando Maic après avoir abandonné la NCAA à Duke. Ensuite, il est passé par les Milwaukee Bucks avant de briller dans les Los Angeles Clippers avec Paul George et Blake Griffin ou dans les Sixers, où il a joué à un niveau formidable. Ensuite, il est passé par les Pélians de la Nouvelle-Orléans, où il n’a pas disputé les playoffs pour la première fois de sa carrière. La saison dernière, avec les Mavs, son corps ne lui permettait pas de jouer beaucoup (seulement 13 matchs en saison régulière). L’un des meilleurs triplists de l’histoire s’en va.