Officiel : le RB Leipzig limoge Jesse Marsch

Le RB Leipzig s’est officiellement séparé de l’entraîneur américain Jesse Marsch. Cela survient après que des rapports de samedi ont révélé que le conseil d’administration s’impatientait en raison du manque de résultats pendant son séjour en Saxe.

Le club a fait l’annonce officielle dimanche matin.

A sa place, l’ancien patron de Cologne et de Mayence, Achim Beierlorzer, sera promu entraîneur adjoint au poste de manager par intérim.

Marsch avait déjà connu du succès aux États-Unis et en Autriche avant de faire le saut en Allemagne. Il avait remporté le Supporter’s Shield de la MLS avec les New York Red Bulls en 2015 avant de faire le saut en Autriche et de remporter consécutivement la Coupe d’Autriche et la Ö. Titres de Bundesliga avec le FC Red Bull Salzburg. Il a été annoncé comme manager du RB Leipzig vers la fin de la saison 2020-21 lorsque le patron de l’époque, Julian Nagelsmann, est parti pour le Bayern Munich.

Sous sa direction, Leipzig n’a pas été en mesure de produire d’excellents résultats, malgré l’affirmation de Marsch, c’était « l’équipe la plus profonde de toute la Bundesliga ». Que Marsch ait grossièrement surestimé les capacités de son équipe ou grossièrement sous-estimé les impacts que les pertes de joueurs comme Dayot Upamecano, Marcel Sabitzer et Ibrahima Konate auraient de son côté fait débat.

Peu importe ce que vous croyez, les résultats parlent d’eux-mêmes. Leipzig occupe actuellement le 11e rang du classement avec un record de 5V-3D-6D. Ces six défaites sont survenues à des équipes actuellement au-dessus de Leipzig dans le tableau, mais beaucoup d’entre elles (Mayence, Hoffenheim, Union Berlin) n’ont pas été des équipes compétitives avec Die Roten Bullen au cours des quatre dernières années.

En dehors de la ligue, les hommes de Marsch n’ont pas réussi à impressionner sur le continent – ​​actuellement troisièmes de leur groupe de Ligue des champions derrière les puissances de Manchester City et du Paris Saint-Germain. L’équipe est toujours dans le DFB-Pokal et affrontera Hansa Rostock au prochain tour.

On peut pardonner aux Américains de se sentir vaincus par cette nouvelle – ou même de se sentir déjà vu. Les échos de l’ancien patron de l’USMNT, Bob Bradley, à Swansea City ont résonné dans toute l’Europe pendant des années, jetant le doute sur les épaules des managers américains pendant des années. L’échec de Marsch à Leipzig n’est pas entièrement de sa faute, mais ce point devra être convaincant. Le manteau du «Meilleur entraîneur américain à l’étranger» revient désormais au gaffer du VfB Stuttgart Pellegrino Matarazzo.