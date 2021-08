OFFICIEL : le Real Madrid annonce des poursuites judiciaires contre le président de la Liga Tebas

in

Le Real Madrid a annoncé qu’il engagerait des poursuites judiciaires contre le président de la Liga Javier Tebas à la suite de l’accord de LaLiga avec CVC Fund.

Voici la déclaration du Real Madrid :

Lors de sa réunion d’aujourd’hui à 11 heures (CEST), le conseil d’administration du Real Madrid CF a décidé à l’unanimité d’engager des poursuites judiciaires tant civiles que pénales contre le président de la Liga, M. Javier Tebas Medrano, M. Javier de Jaime Guijarro, directeur du Fonds CVC, et contre le Fonds CVC Capital Partners SICAV-FIS lui-même.

En outre, le conseil d’administration a décidé d’entreprendre toute action en justice qu’il juge appropriée pour annuler et rendre inefficace toute résolution possible adoptée par l’assemblée de LaLiga, qui doit se tenir le 12 août 2021, en relation avec l’accord entre LaLiga et le CVC. Fonds.

Le Real Madrid et Barcelone n’ont jamais été en faveur de l’accord entre LaLiga et CVC Fund car ils pensaient que cela pourrait compromettre leur budget futur et leurs accords potentiels tout en estimant que la Liga n’avait pas le pouvoir de conclure cet accord étant donné que la concurrence espagnole ne possède pas les droits TV de l’équipe.