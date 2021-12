OFFICIEL : le Real Madrid annonce que quatre joueurs ont été testés positifs au Covid-19

Le Real Madrid a officiellement annoncé que Rodrygo Goes, Marco Asensio, Gareth Bale, Andriy Lunin et l’entraîneur adjoint Davide Ancelotti ont été testés positifs pour Covid-19 juste un jour après que le club a annoncé la même chose pour Luka Modric et Marcelo. Au total, ce sont six joueurs qui ont été testés positifs au cours des dernières 24 heures.

Madrid affrontera Cadix dimanche prochain et l’entraîneur Carlo Ancelotti devra prendre des décisions importantes avec son alignement. Tout d’abord, il doit remplacer Modric dans la formation, avec Camavinga et Fede Valverde comme principaux candidats.

Ensuite, il sera important pour Ancelotti de trouver quelqu’un qui puisse avoir un impact sur le côté droit de la ligne offensive. Eden Hazard et Lucas Vazquez semblent être les candidats évidents, bien qu’Ancelotti aurait aimé utiliser Vazquez à l’arrière droit étant donné que Carvajal se remet de la fatigue musculaire acquise lors du derby. Maintenant, Nacho jouera probablement à cet endroit sur la ligne défensive.

Gardez à l’esprit que le Real Madrid devra également affronter l’Athletic Bilbao à San Mames mercredi prochain, donc le staff technique espère voir ses joueurs testés négatifs dans les prochains jours.