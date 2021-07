OFFICIEL : le Real Madrid, Barcelone et la Juventus publient une nouvelle déclaration sur la Super League

Le Real Madrid, Barcelone et la Juventus ont publié une déclaration officielle sur la Super League. Les trois clubs sont toujours officiellement à l’intérieur du projet en tant que clubs fondateurs, tandis que les autres fondateurs se sont retirés quelques jours après l’annonce de la Super League.

Le FC Barcelone, la Juventus et le Real Madrid CF se félicitent de la décision du tribunal d’aujourd’hui mettant en œuvre, avec effet immédiat, l’obligation de l’UEFA de dénouer les mesures prises contre tous les clubs fondateurs de la Super League européenne, y compris la clôture de la procédure disciplinaire contre les trois clubs soussignés et la suppression des sanctions et restrictions imposée aux neuf clubs fondateurs restants pour éviter les mesures disciplinaires de l’UEFA.

La Cour soutient la demande faite par les promoteurs de la Super League européenne, rejette l’appel de l’UEFA et confirme son avertissement à l’UEFA que le non-respect de sa décision entraînera des amendes et une responsabilité pénale potentielle. L’affaire sera examinée par la Cour de justice européenne à Luxembourg, qui examinera la position monopolistique de l’UEFA sur le football européen.

Nous avons le devoir de répondre aux problèmes très graves auxquels le football est confronté : l’UEFA s’est imposée comme le seul régulateur, l’opérateur exclusif et le propriétaire unique des droits des compétitions européennes de football. Cette position monopolistique, en conflit d’intérêts, nuit au football et à son équilibre compétitif. Comme le montrent de nombreuses preuves, les contrôles financiers sont inadéquats et ils ont été mal appliqués. Les clubs participant à des compétitions européennes ont le droit de gérer leurs propres compétitions.

Nous sommes ravis qu’à l’avenir, nous ne soyons plus soumis aux menaces permanentes de l’UEFA. Notre objectif est de continuer à développer le projet de Super League de manière constructive et coopérative, en comptant toujours sur toutes les parties prenantes du football : supporters, joueurs, entraîneurs, clubs, ligues et associations nationales et internationales. Nous sommes conscients que certains éléments de notre proposition doivent être revus et, bien entendu, peuvent être améliorés par le dialogue et le consensus. Nous restons confiants dans la réussite d’un projet qui sera toujours conforme aux lois de l’Union européenne.

Il semble que le Real Madrid, Barcelone et la Juventus soient toujours intéressés par le développement du projet, mais ils devraient d’abord trouver d’autres clubs intéressés à participer.