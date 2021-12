OFFICIEL : le Real Madrid, Barcelone et l’Athletic annoncent des poursuites judiciaires contre la Liga

Le Real Madrid, le FC Barcelone et l’Athletic Bilbao ont annoncé qu’ils engageaient des poursuites judiciaires contre la Liga suite à l’accord avec le fonds CVC dans ce qui a été appelé le projet La Liga Impulso.

L’Athletic Club, le FC Barcelone et le Real Madrid CF informent par la présente qu’une action en justice a été engagée contre les accords adoptés par l’Assemblée de la Liga le 10 décembre, qui a approuvé le soi-disant Proyecto Impulso que la Liga a l’intention de conclure avec le fonds de capital-investissement CVC, au motif qu’il s’agit d’une transaction illégale qui cause des dommages irréparables à l’ensemble de l’industrie du football espagnol et qui viole de manière flagrante les principes les plus élémentaires de la loi espagnole sur le sport et les propres statuts de la Liga.

Bref, le Real Madrid, Barcelone et l’Athletic estiment que ce projet compromet l’avenir du football espagnol en général en acceptant de vendre les droits TV du club pour les 50 prochaines années. En échange, tous les clubs devraient recevoir environ 100 millions d’euros, selon le pourcentage qu’ils ont reçu en droits TV au cours des dernières années.