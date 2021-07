OFFICIEL: Le Real Madrid Castilla recrute Jaume Jardí de Barcelone

Le Real Madrid a finalisé la signature du capitaine des moins de 19 ans de Barcelone, Jaume Jardí. L’ailier de 19 ans est transféré gratuitement après l’expiration de son contrat avec le club catalan cet été. Jaume jouera pour Castilla et devient leur deuxième signature de la fenêtre après que le club ait signé Rafa Llorente de Las Rozas plus tôt dans l’été. Il avait été rapporté par Marca plus tôt dans la journée que Jaume était sur le point de signer pour le club, avec une confirmation photo publiée plus tard dans la soirée de Jardí signant son contrat. Le consensus des fans de Barcelone est que Jaume était un joueur doté d’un potentiel énorme, qui a stagné ces dernières saisons, freinant ainsi sa progression et n’entraînant aucune nouvelle offre de contrat après l’expiration récente.

Photo de Quality Sport Images/.

Contrairement à Llorente, qui semble revenir en prêt à Las Rozas, Jardí intégrera directement l’équipe de Castilla pour la saison à venir. Il a réussi à faire ses débuts avec Barcelone B en Segunda División B, bien qu’il n’ait jamais enregistré une autre apparition – ni obtenu une promotion dans l’équipe à temps plein. S’il impressionne avec Castilla et que la situation se présente, alors une implication potentielle de l’équipe première pourrait également être envisagée pour l’ancien international espagnol de la jeunesse. Que pensez-vous de cette signature ?