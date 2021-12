OFFICIEL : le Real Madrid confirme deux autres points positifs pour le Covid-19

Le Real Madrid a confirmé qu’Isco Alarcon et David Alaba ont été testés positifs pour Covid-19 et rateront le match de mercredi contre l’Athletic Bilbao. Les deux joueurs rejoignent Luka Modric, Marco Asensio, Andriy Lunin et Rodrygo, également testés positifs au virus la semaine dernière.

L’équipe teste toujours l’ensemble de la liste chaque jour avant l’entraînement, c’est pourquoi Madrid a pu contenir quelque peu le virus.

Les Blancos ont connu une petite épidémie ces derniers jours mais ont encore suffisamment de joueurs disponibles pour continuer à figurer en Liga, car la compétition nécessite 13 joueurs de l’équipe première afin de ne pas reporter les matchs.

Le match de mercredi contre l’Athletic Bilbao sera le dernier match du Real Madrid en 2021, donc j’espère que tous les joueurs mentionnés ci-dessus se remettront à temps et seront négatifs pour les premiers matchs de 2022, étant donné qu’Ancelotti aura besoin de profondeur dès le coup d’envoi de la Copa del Rey. désactivé.