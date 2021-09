OFFICIEL : le Real Madrid et Sanitas prolongent leur partenariat

Le Real Madrid a annoncé avoir conclu un accord pour étendre son partenariat avec le fournisseur médical Sanitas.

Le Real Madrid et Sanitas ont renouvelé leur accord de collaboration pour les trois prochaines saisons, jusqu’à la campagne 2023/24. Le président du club Florentino Pérez et le PDG de Santias et Bupa pour l’Europe et l’Amérique latine, Iñaki Peralta, ont signé l’accord lors d’une cérémonie qui s’est tenue au Real Madrid City. Ce rapprochement permettra à la société spécialisée dans les services de santé et de bien-être de continuer à proposer une assistance médicale à nos joueurs.

Sanitas offre aux membres des équipes premières de football et de basket-ball tous les avantages que la médecine numérique offre en termes de santé, notamment l’accès à un service de conseil vidéo avec plus de 30 experts médicaux et la mesure des signes vitaux via le téléphone mobile. La société fournit au Real Madrid une assistance sanitaire complète, les meilleurs professionnels de la santé et des tests de diagnostic, ainsi que les principaux développements technologiques et d’assistance qui placent la société à la pointe de la médecine du sport.

En référence à l’accord, Peralta a déclaré : « C’est un privilège d’offrir aux meilleurs joueurs masculins et féminins du monde des services de médecine numérique. Nous sommes le fournisseur médical officiel du club depuis deux décennies et nous avons donc le sentiment d’avoir joué un petit rôle dans les succès que le Real Madrid a remportés pendant cette période et ceux qui, j’en suis sûr, nous attendent ».

Source : Realmadrid.com

Sanitas est le sponsor/fournisseur médical du Real Madrid depuis un certain temps et bien qu’ils soient blâmés pour le grand nombre de blessures de l’équipe ces dernières années, ils autorisent simplement le Real Madrid à utiliser leurs installations. Gérer Madrid—.