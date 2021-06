OFFICIEL : Le Real Madrid Femenino prolonge le contrat de Lorena Navarro jusqu’en 2023

in

Le Real Madrid a officiellement renouvelé le contrat de Lorena Navarro jusqu’en 2023, ce qui lui donnera au moins deux saisons supplémentaires avec les All Whites.

Lorena n’a accumulé que 527 minutes et 4 départs cette saison, mais s’est avérée être une super remplaçante sur le banc, enregistrant 7 buts (un taux de 1,2 toutes les 90 minutes). À 20 ans, elle a encore beaucoup de croissance et pourrait encore devenir une figure plus importante au fil des années.

Cependant, elle apporte toujours beaucoup de valeur dans son rôle actuel, possédant des compétences flexibles qui lui permettent de s’intégrer aux côtés de pratiquement n’importe qui que le Real Madrid a ou pourrait signer.

Son intelligence hors du ballon et son altruisme font d’elle une personne idéale pour gagner des mises en place et elle aura probablement toujours une place dans l’équipe tant que le club la voudra ici.

Le renouvellement de Lorena vient du dos d’Aurélie Kaci et est probablement le début d’un certain nombre de telles extensions pour d’autres joueurs.